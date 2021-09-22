Горняк22: В Алтайском крае назвали примерные даты школьных осенних каникул

Школа Фото: телеканал "Толк"

В минпросвещения подчеркнули, что, несмотря на рекомендации, окончательное решение в каждом учебном заведении примут самостоятельно

В Алтайском крае опубликовали рекомендуемое для школ расписание осенних каникул, сообщает «Бийский рабочий».

В минпросвещения для школ с обучением по четвертям предложили каникулы с 1 по 7 ноября включительно.

Для школ, которые учатся по триместрам и модулям, порекомендовали каникулы с 9 по 17 октября. Вторые осенние каникулы продлятся с 20 по 28 ноября.

Зимние школьные каникулы, которые продлятся две недели, начнутся 29 декабря 2021 года и закончатся 11 января 2022 года. Первоклассники уйдут на дополнительные каникулы в феврале. Школьники, которые обучаются по триместрам и модулям, будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, а также с 19 по 27 февраля.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае десять школ и 150 классов ушли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Бийске, Барнауле и Рубцовске. В минобрнауки рассказали, что школьников будут отправлять на каникулярный режим, если заболевших в классе больше 20%.

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