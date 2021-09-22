Горняк22: Соцсети: пьяный педиатр вел прием младенцев в поликлинике Барнаула

Грудной ребенок Фото: pixabay.com

По словам матери ребенка, медик осматривал детей до года, находясь в состоянии опьянения. Женщина говорит, что это происходит уже не впервые

Жительница Барнаула Анна Нечаева рассказала, что в детской поликлинике №7 Барнаула прием детей до года якобы вел пьяный педиатр. Пост об этом появился в паблике «Барнаул 22». По словам женщины, инцидент произошел 21 сентября.

«Сегодня был прием детей до года. Пришли, а доктор в «непривычном состоянии»! Как можно доверять своего малыша такому доктору?» – написала горожанка.

По словам Нечаевой, этого врача и раньше замечали подшофе, однако неоднократные жалобы руководству ничего не дают – в администрации якобы заявляют о нехватке специалистов.

В пресс-службе регионального минздрава «Толку сообщили, что проведут проверку изложенных фактов.

«Министерством здравоохранения по данному факту будет проведена проверка. Информация передана главному врачу для выяснения ситуации», – прокомментировали здесь.

В ведомстве также посоветовали при возникновении конфликтных ситуаций «для оперативного решения проблем обращаться к руководителю медорганизации или его заместителю».

Это не первый подобный инцидент в Алтайском крае за последнее время. Так, ранее в Бийске хирурга заподозрили в том, что он пришел в операционную к пациенту после ДТП в состоянии опьянения. Медика уже отстранили от работы.

ТОЛК