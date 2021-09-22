Горняк22: В Новосибирске женщина избила сына и вырвала клок волос у прохожей

Избиение ребёнка в Новосибирске Фото: кадр из vk.com

Очевидица решила заступиться за маленького мальчика, которого избила на улице пьяная мать, и в итоге сама пострадала от рук женщины

В Новосибирске женщина пнула сына ногой в живот и вырвала в ответ на замечание клок волос у прохожей, сообщает «КП».

Стало известно, что у спортивного клуба «Первомаец» мать сначала громко кричала на своего сына, а потом пнула его ногой в живот. Удар был такой силы, что ребенок упал на землю и с него слетела обувь. После этого женщина забрала у ребенка, который был в истерике, игрушки и пошла в другую сторону.

«Я не смогла пройти мимо и начала снимать видео. Женщина набросилась на меня и вырвала волосы. Я вызвала полицию. Это ненормально быть в таком состоянии и бить ребенка», – рассказала пострадавшая.

В пресс-службе МВД заявили, что полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что россиянка держала сына и дочь на цепи, избивала палкой и морила голодом. Детей забрали и госпитализировали в медучреждение. Женщине предъявили обвинение в истязании. По словам соседей, в этой семье это был уже не первый подобный случай.

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