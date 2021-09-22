Горняк22: Тодоренко и Родригез приехали на Алтай в шоу «Орел и Решка»

Регина Тодоренко и Тимур Родригез Фото: кадр из youtube.com

Команда «Орла и Решки» приезжает в Республику Алтай уже не в первый раз. В этом выпуске золотая карта досталась Тимуру Родригезу

Тимур Родригез и Регина Тодоренко в новом выпуске шоу «Орел и Решка» приехали в Республику Алтай, где посетили курорт Манжерок, искупались в пантовой ванне и сплавились по Катуни.

Путешествие началось в Горно-Алтайске, где Тодоренко посетила национальный музей и увидела мумию алтайской принцессы, которой более 2 тысяч лет Родригез в это время, пользуясь преимуществами золотой карты, попробовал алтайскую национальную кухню и получил мастер класс по горловому пению.

После этого ведущая отправилась на курорт Манжерок, где поднялась на высоту более 1 тысячи метров. Кроме того, как любительница экстрима, она не могла пройти мимо парк экстремальных развлечений на Чемальской ГЭС, где несколько раз прыгнула с тарзанки. Тимур же решил поправить здоровье пантовой ванной.

Самым опасным развлечением стал сплав по реке Катунь с опытными инструкторами.

«Во время занятия рафтингом эмоции быстро сменяют друг друга – от того, как красиво до того, как страшно», – призналась ведущая.

Ранее стал известно, что Регина Тодоренко приехала на Алтай снимать выпуск «Орла и Решки». Телеведущая у себя в соцсетях показала, что отдыхает на природе и ест папоротник. Журналист и гид Вадим Климов написал с своём facebook, что звезда приехала на Телецкое озеро.

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