Горняк22: В Алтайском крае мужчина поджег приятеля под Новый год и бросил умирать

Спичка. Огонь Фото: pixabay

Следователям мужчина пытался доказать, что убийство совершил главный свидетель — односельчанин, который зашел в дом во время инцидента

39-летнего жителя Алтайского края судят за жестокое убийство знакомого под Новый год. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в конце 2020-го в Михайловском районе. По данным следствия, между мужчиной и его 56-летним собутыльником произошел конфликт из-за того, что последний негативно высказался в адрес матери обвиняемого. Тот стал избивать свою жертву, а потом якобы облил бензином и поджег. Потушить пламя смог зашедший в дом односельчанин, однако хозяин не дал ему вызвать «скорую», отметили в СК.

Пострадавший получил 50% ожогов тела и умер на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, сельчанин переместил тело жертвы в кладовку и уехал в другой город.

Его задержали в январе. Следователям мужчина пытался доказать, что убийство совершил главный свидетель.

По части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что житель Алтайского края поджег сожительницу на глазах у детей.

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