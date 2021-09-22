Горняк22: В новосибирской гостинице несколько дней пролежал труп мужчины

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В гостинице рассказали, что умерший мужчина не был их постояльцем. Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа

19 сентября в Новосибирске в гостинице «Фортуна» нашли тело мужчины, сообщает «НГС».

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина умер несколько дней назад. На теле уже появились гнилостные изменения. Предположительно, ему было 22 года. При нем нашли паспорт. Сейчас сотрудники устанавливают, принадлежит ли он умершему.

По словам администратора гостиницы, номер, где нашли мертвого мужчину, не работал. Ранее постояльцы вырвали там розетку из стены, поэтому в комнате не было электричества. Туда давно никого не заселяли.

«Собирались вызывать санэпидемстанцию. Надо было открыть комнату и замерить территорию. Открываем, а там труп. Он лежал на кровати, запах стоял. Как он туда попал – не понятно. Может, кто-то с ключом ушел, потом передал кому-то», – рассказала сотрудница.

Ранее в Новосибирске нашли мертвым в реке Обь тело пропавшего 21-летнего парня. На теле погибшего не нашли следов насильственной смерти. По словам близких, парень вечером ушел из дома и не вернулся. Семья начала его разыскивать. На следующий день он не пришел на работу.

ТОЛК