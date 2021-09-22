Горняк22: Только три депутата перебрались из барнаульской гордумы в АКЗС

Барнаульская гордума. Фото: Виталий Барабаш

Из 12 депутатов городского парламента, участвовавших в выборах в краевое законодательное собрание, только трое добились успеха

Предвыборный энтузиазм единороссов по поводу возможного политического роста целого пула депутатов Барнаульской гордумы (БГД) не оправдался. Из девяти парламентариев столицы края, которые баллотировались в краевое заксобрание (АКЗС) от партии власти, выиграть удалось только двум. Три представителя оппозиции, участвовавшие в региональных выборах, также останутся в гордуме.

20 сентября, 15:02

Триумф КПРФ: все результаты выборов в АКЗС по округам и партиям

Кандидаты от «Единой России» выиграли только на 19 округах из 34, на остальных 15 победу одержали выдвиженцы КПРФ. Бренд партии власти более уверенно обошел коммунистов

Напомним, пять единороссов из гордумы претендовали на кресла в АКЗС, избираясь по округам, еще четверо возглавляли тергруппы в партийных списках.

Галина Буевич, спикер БГД, даже с сожалением говорила, что думу покинут одни из самых сильных депутатов.

Однако в результате в краевой парламент смогли пройти только глава строительной компании Ксения Белоусова, спортсмен Иван Нифонтов и директор по развитию «Барнаульского пивзавода» Александр Локтев – все по округам.

Остальные остались ни с чем, так как из девяти барнаульских округов «Единая Россия» смогла «взять» только три, а остальные отдала кандидатам от КПРФ.

Не прошли в состав АКЗС:

Александр Лисицын

Вячеслав Перерядов

Евгений Кулешов

Дмитрий Абалымов

Иван Огнев

Дмитрий Ильиных

Первые трое – по округам, остальные – по партийным спискам.

Также в краевых выборах участвовали Оксана Молодых и Алексей Якунин от «Справедливой России – За правду» и Алексей Скосырский – от ЛДПР. Они также не прошли в новый состав АКЗС.

Освободившиеся мандаты останутся незанятыми – по закону, если до очередных выборов осталось меньше года, довыборы не проводятся. Следующие выборы в БГД пройдут в следующем 2022 году.

И, возможно, провальный результат этого года облегчит единороссам задачу по подбору кандидатов на выборы в гордуму в следующем. Хотя глава исполкома реготделения Денис Голобородько и раньше заявлял, что «с этим у партии проблем не возникнет».

ТОЛК