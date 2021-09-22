Горняк22: Россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и электронику

Цены. Овощи Фото: "Толк"

По словам экспертов, цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше, из-за желания производителей обезопасить себя

В концу года в России ожидается сезонный рост цен на овощи, фрукты и электронику, заявила экономист Елена Воронкова, сообщает «Прайм».

«Цены на продукты вырастут на 7-8%. Подорожают также и гаджеты. Спрос на них растет, а поставки некоторых китайских моделей сокращаются из-за санкций США», – рассказала она.

Директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгений Балацкий отметил, что цены могли бы вырасти еще больше, если бы правительство не сдерживало их из-за выборов в Госдуму.

«Перед выборами власти удерживают стабильную ситуацию на рынке. Доходит до того, что правительство обращается к крупным производителям с просьбой сдержать цены», – добавил эксперт.

Ранее на алтайском предприятии нашли опасные сыр и масло. Количество продукции, которую выпускал маслосырзавод «Солтонский», превосходило объемы молока, которое поступало на завод для переработки. Масло и сыр завода также хранились на складе без сопроводительных документов.

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