Горняк22: «Никогда такого не было»: цены на зерно бьют рекорды еще до окончания уборочной

Поле. Уборка. Урожай. Комбайн. Засуха Фото: Анна Меньшикова

Уже сейчас в Алтайском крае начинают распродавать зерно, которое фактически еще лежит на полях. Такого раньше не происходило

Цены на зерно в Алтайском крае уже бьют рекорды, превышая цифры даже прошлогодней осени, давшей старт росту стоимости большинства культур. Глава Союза фермерских формирований региона Александр Вайс говорит, что не припоминает, чтобы цены на новый урожай начали расти до окончания уборочной. Сейчас именно это и происходит.

Сегодня тонна пшеницы третьего класса уже стоит 16 тыс. рублей. В начале сентября в Сибири она торговалась еще за 13,5-15 тысяч. Последние пару недель стоимость тонны прибавляет практически по тысяче. И динамика еще точно сохранится в ближайшее время, прогнозирует Вайс.

Обычно пик роста цен приходится на октябрь-ноябрь — хозяйства завершают уборку, подрабатывают, отдают зерно на элеваторы. Но в этом году, как рассказал Вайс, «прёт Казахстан», в котором неурожай, а обязательства перед Китаем, Турцией остались. Они заставили цены подскочить еще на этапе уборки.

К тому же цены диктует в целом ситуация на рынке. На юге России на начало сентября по данным Национального союза зернопроизводителей цена тонны пшеницы уже достигала 18,4 тысячи рублей.

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Свою роль сыграл мировой рынок зерна, на котором цены выросли на фоне опасений за новый урожай, сообщал «Агроинвестор». Все специализированные экспертные центры корректируют прогнозы на урожай в меньшую сторону, что также подстегивает «раскачивание» цен.

Зернопереработчики заявляют, что свою лепту в динамику цен вносят крупные трейдеры, предлагающие цены, куда более интересные производителям. О пшенице твердых сортов, из которой производят макароны, заместитель гендиректора «ТД Алтан» Ольга Карюкина отозвалась резко:

«Мы готовы были к цене в 22-25 тысяч. Но не 35-39 тысяч! К такой цене ни один производитель не может быть готов.Нам придется повышать цены на 40% – продажи будут нулевые».

Не «отстают» и другие культуры. Как рассказал Вайс, «космические» цифры показывает лён, который продают уже за 70 тыс. рублей за тонну. В начале этого года, рассказывал гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко «Агроинвестору», эта культура стоила примерно 30 тыс. рублей, и уже тогда это считалось очень хорошей ценой. К марту стоимость льна поднялась до 55-60 тысяч по России. Большую часть льна производители Алтая экспортируют в Китай.

Дорожает и гречиха, по которой сняли ограничения на экспорт и цена которой, по данным Вайса, сейчас составляет около 34 тыс. рублей за тонну. «Ведь что происходит! Гречиха еще в валках на поле лежит, а уже торгуется. Никогда такого не было», – говорит он.

Горох, по его словам, который падал в стоимости до 12 тыс. рублей за тонну сейчас вновь вырос до 20 тысяч.

Обычно цены перестают увеличиваться к декабрю, когда производителям нужно закрывать свои кредитные обязательства к концу года — и они сбрасывают часть запасов, увеличивая предложение на рынке. Второй раз это происходит, когда они начинают в феврале-марте готовится к посевной.

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