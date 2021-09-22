Горняк22: Министр спорта Перфильев развенчал слухи о своем скором переезде в Москву

Алексей Перфильев Фото: Анна Меньшикова

Алексею Перфильеву неоднократно пророчили новую должность в столице, и всякий раз он опровергал эту информацию. Но в одном из своих недавних интервью не исключил возможность переезда

После очередных слухов о скором переезде, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил «Толку», что не собирается в ближайшее время менять работу и покидать регион. «Я всегда с губернатором [Виктором Томенко] в одной команде. Слухи о повышении недостоверны», – заявил чиновник.

Ранее «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Алексей Перфильев может покинуть должность министра спорта региона в конце текущего или начале следующего года. По данным издания, заменить его на этом посту может замначальника регионального управления юстиции Андрей Щукин.

Чиновник известен тем, что ранее он возглавлял алтайское отделение ЛДПР, но позднее перешел в «Единую Россию». В 2017 году Андрей Щукин по приглашению губернатора Александра Карлина получил пост одного из его заместителей, а еще через полтора года он покинул эту должность и перешел в управление юстиции.

О возможном переезде Алексея Перфильева в Москву алтайские СМИ писали неоднократно. Министр эту информацию не подтверждал, но в это же время признавал, что у него есть амбиции проявить себя на федеральном уровне.

ТОЛК