Горняк22: Рыбак обнаружил человеческий скелет на берегу Катуни

Место происшествия Фото: instagram.com/solundar04

Судя по тому, что останки сильно разложились, тело пробыло в воде достаточно долго. На место вызвали сотрудников полиции

В Республике Алтай местный житель нашел скелетированный труп человека на берегу Катуни. Видео с шокирующей находкой появилось в соцсетях.

Инцидент произошел на днях в Онгудайском районе – рыбак шел по берегу и среди камней заметил наполовину погруженный в песок скелет человека.

На место вызвали полицию. Экспертам предстоит выяснить личность и причины смерти погибшего.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле установили личность мужчины, тело которого нашли на свалке.

ТОЛК