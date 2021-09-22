Горняк22: Астрологи рассказали, как правильно провести полнолуние 21 сентября

Луна. Полнолуние. Ночь Фото: Pixabay

Полнолуние в Овне – очень опасный день, предупреждают астрологи. Многие люди столкнулся с дефицитом удачи и ощутят агрессивную энергетику мира в целом

Астрологи советуют в полнолуние 21 сентября заниматься только самыми важными делами и посвящать время только неотложным делам.

День хорошо подходит для отдыха и релаксации. Если 21 сентября – выходной, астрологи рекомендуют хорошо расслабиться.

В полнолуние важно помогать окружающим. Многие люди будут ощущать одиночество и потерянность. Необходимо протянуть руку помощи тем, кто оказался в угнетенном состоянии, пишет Dailyhoro.ru.

Нельзя впадать в крайности, делить мир только на черное и белое. Работать, отдыхать, тратить деньги надо в меру.

Под властью полнолуния в созвездии Овна нельзя менять планы. Ночное светило попробует вставить палки в колеса, но планы должны остаться актуальными, советуют астрологи.

Нельзя сорить деньгами. Противопоказано браться за много дел одновременно и проявлять излишнюю настойчивость.

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