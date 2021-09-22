Горняк22: Более сотни домов Барнаула останутся без горячей воды 21 сентября
Горячая вода Фото: телеканал "Толк"
Часть из них расположена на улицах Гущина, Островского и Юрина. Другая «волна» затронет центр города – улицу Димитрова, проспекты Ленина и Красноармейский
В Барнауле отключат горячую воду более чем в сотне многоквартирных жилых домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Сибирская генерирующая компания.
С 10.00 21 сентября до 10.00 22 сентября горячей воды не будет в 46 многоэтажках, частном доме, двух детских садах, трех школах и двух медучреждениях Ленинского района. Еще в 61 многоквартирном доме, семи частных домах, детском саду, трех школах и двух медучреждениях центральной части города ресурса не будет до полуночи вторника.
Мера потребуется для ввода нескольких объектов после планового ремонта и устранения повреждения, пояснили в СГК.
Компания публикует список объектов, попадающих под отключение.
Ранее стало известно, что 21 сентября в Барнауле начнется отопительный сезон.