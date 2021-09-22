Горняк22: Как привлечь любовь, деньги и здоровье в день осеннего равноденствия

Осень. Листья Фото: Rebekka D с сайта Pixabay

В старину наши предки в День осеннего равноденствия проводили различные обряды, которые были направлены на привлечение в жизнь благополучия

В 2021 году день осеннего равноденствия – 22 сентября.

Как оздоровиться в День равноденствия

Для того чтобы оздоровить свой организм в день осеннего равноденствия, с утра принимают прохладный душ, после насухо вытираются, заваривают чай, приговаривая при этом: «Здоровья прибавляется, сил становится больше. День убывает, здоровье меня не покидает».

После того как выпит напиток, нужно трижды умыться и сказать: «Болезни водой ключевой смываю, недомоганий больше не знаю».

Как избавиться от бедности в День осеннего равноденствия

Медицина. Врач. Здоровье Фото: Pixabay

Навсегда избавиться от бедности нашим предкам помогал следующий обряд. Для него нужно было собрать опавшие листья и опустить их по одному в ближайший водоем, приговаривая: «Бедность от себя отпускаю, проблем с деньгами больше не знаю. Листья падают, на воду ложатся, проблемы с меня снимают, в воде оставляют».

Вслед за листьями кидали монетку со словами: «Да будет так!», а после уходили. Важно условие – по дороге не оборачиваться и ни с кем не разговаривать.

Как привлечь любовь в День осеннего равноденствия – 2021

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Осенью особенно хочется тепла и любви, поэтому наши предки придумали определенный ритуал для ее привлечения. Для него понадобиться красная нить. Ее наматывают на правый безымянный палец со словами: «День с ночью равняется, половинки влюбленные друг к другу притягиваются».

Любовь. Влюбленные. Поцелуй Фото: Pixabay

Затем нить выбрасывают в открытое окно, приговаривая: «Любовь мою найди, к порогу дома приведи, встречу назначь, не опоздай, счастье для двух одиноких сердец создай».

Источник

ТОЛК