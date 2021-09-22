Горняк22: Плата за тепло с 1 октября в Барнауле вырастет на 12%

Квитанция Фото: Анна Меньшикова

До сих пор ни регулятор, ни местные власти не объяснили сотням тысяч потребителей, по каким ценам надо будет оплачивать отопление и горячую воду

Жители Барнаула и Рубцовска с 1 октября будут платить за тепловую энергию по более высоким ценам. Об этом сообщает «Алтапресс».

Издание ссылается на решения управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов, датированные 1 сентября. Так, согласно документу под №83, предельная цена для Барнаульской генерации на тепловую энергию возрастет с 1 882,47 руб. до 2 113,93 руб., то есть на 12,3% (231,46 руб.).

По данным общественника Константина Емешина, которые, как он пояснил, ему дали в СГК, цена гигакалории составит 2 105 руб., то есть увеличится на 11,8%.

В Рубцовске предельная цена составит 2 425,76 руб. за гигу (для абонентов, получающих тепло от Южной тепловой станции). Информации о том, сколько по факту будут платить рубцовчане, пока нет.

Ранее «Толк» рассказывал о том, как поднялась плата за услуги ЖКХ в Барнауле с 1 июля.

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