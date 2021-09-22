Горняк22: Франк поручил держать на контроле запуск тепла в домах Барнаула

Отопление. Батарея. Тепло Фото: Толк

Первыми в очереди на подключение стоят социальные учреждения города. Весь процесс запуска и наладки гидравлических режимов займет около двух недель

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе расширенного аппаратного совещания поручил руководителям профильных комитетов администрации города и главам администраций районов держать на контроле запуск теплоносителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-центр горадминистрации.

Как уже сообщалось ранее, 21 сентября в городе стартовал отопительный сезон.

«Подача тепла будет осуществляться поэтапно», – пояснили в мэрии.

В первую очередь отопление включат в детских садах, школах и медучреждениях. В жилых домах для приема тепла управляющие организации должны открыть запорную арматуру.

Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что делать, если тепло так и не пришло в дом.

ТОЛК