Горняк22: Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

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Россия возобновляет полеты за рубеж из международных аэропортов в Челябинске, Сыктывкаре, Омске, Магнитогорске и Улан-Удэ

Россия возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Саудовской Аравией, Португалией, Исландией, Мальтой, Мексикой, сообщает «РИА Новости».

Теперь самолёты трижды в неделю будут летать по маршрутам: Москва – Джидда, Москва – Лиссабон и Москва – Канкун. Дважды в неделю будут проводится рейсы: Москва – Валлетта и Москва – Рейкьявик. Также открыли направления в Джидду из аэропортов Грозного и Махачкалы.

Кроме того, Россия увеличивает число регулярных рейсов с Японией, Финляндией и Южной Кореей.

27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В августе международное авиасообщение начали возобновлять, но 15 апреля 2021 года Россия снова ограничила перелёты в Турцию и приостановила авиасообщение с Танзанией и Великобританией из-за вспышек ковида.

Ранее Турция предложила России возобновить авиасообщение на курорты. По словам турецкого министра культуры и туризма, в дальнейшем авиасообщение можно расширить по мере того, как требования российской стороны будут удовлетворены.

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