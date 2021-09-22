Горняк22: Алтайский край установил очередной антирекорд по ковидным смертям

Коронавирус. COVID-19 Фото: pexels.com

2 630 человек с коронавирусом находятся сейчас в госпиталях. Еще у 352 пациентов обнаружена вирусная пневмония, схожая с коронавирусом

240 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие 24 часа. Общее количество зараженных на 20 сентября cоставляет 75 437 человек, в том числе заболели 5 415 детей (+25 случаев за сутки), сообщает региональный оперштаб.

28 больных коронавирусом умерли за сутки (впервые это максимальное число с начала пандемии), из них 25 больных скончались непосредственно от инфекции. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 5 218 человек (все взрослые).

520 заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 222 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в крае развернуто 3 604 койки для ковидных больных. Свободными остаются 622 места.

671 тыс. человек сейчас прививаются от ковида в регионе.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 69,

Бийск – 22,

Рубцовск – 19,

Заринск – 15,

Новоалтайск и Шипуновский район – по 8,

Локтевский и Тальменский районы – по 7,

Бийский и Троицкий районы – по 6,

Змеиногорский, Зональный, Павловский и Усть-Калманский районы – по 5,

Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Курьинский, Первомайский и Угловский районы – по 4,

Алейский, Алтайский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский и Ребрихинский районы – по 3,

Белокуриха, Краснощековский и Топчихинский районы – по 2,

Быстроистокский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский и Чарышский районы – по 1.

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