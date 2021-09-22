Горняк22: В Барнауле и Горно-Алтайске появились мемориалы жертвам стрельбы в Перми

Мемориал Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Алтайский край и Республика Алтай выражают соболезнования родственникам погибших при нападении на Пермский университет 20 сентября

Барнаул и Горно-Алтайск присоединились к общероссийской акции памяти жертв трагедии в Пермском госуниверситете, сообщает пресс-служба мэрии города.

21 сентября студенты барнаульских вузов возложили цветы к Мемориалу Славы. Нести цветы также начали и жители города. Акция началась в 13 часов и продлится до вечера.

На центральной площади Горно-Алтайска также появился стихийный мемориал в память о жертвах трагедии в пермском вузе. Цветы к месту памяти одним из первых здесь возложил глава региона Олег Хорохордин, сообщает Telegram-канал «Алтай-Болтай».

«Нападение на университет – это страшная трагедия, унесшая жизни людей. Мы разделяем горе родных и близких погибших, выражаем им искренние соболезнования и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – рассказал он.

Напомним, что 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл огонь в одном из корпусов Пермского университета. В результате нападения погибли шесть человек, еще 24 пострадали. На своей странице в соцсети стрелок рассказал, что давно мечтал о подобном и готовился к этому. Сейчас он находится в больнице, его при задержании ранил сотрудник ДПС.

ТОЛК