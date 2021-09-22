Горняк22: Что обязательно нужно сделать 22 сентября: народные приметы на Акима и Анну

Осень. Природа. Солнце Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки молились о даровании детей, вспоминали умерших родителей, выбрасывали старую одежду и угощались круглыми пирогами

22 сентября отмечается народно-христианский праздник «Аким и Анна». По-другому его называют «Поднесеньев день», «День рожениц», «Память праведных Богоотцов Иоакима и Анны». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 22 сентября

На Акима и Анну было принято сжигать старую одежду, тем самым обновляя огонь в домах. Считалось, что это избавляет членов семьи от болезней, сглазов и порчей.

Этот праздник на Руси называли «Днем рожениц», так как он отмечался сразу после Рождества Богородицы. В этот день бездетные женщины молились о даровании потомства.

22 сентября новобрачные пекут круглые пироги и угощают ими родню и соседей.

В этот день дети обязательно просят прощения у родителей и поклоняются им. Также сегодня вспоминают умерших родственников.

Народные приметы 22 сентября

Длинная паутина летит к ясной осени и нескорому снегу.

Детей, рожденных в этот день, ждут в жизни много перемен.

Если бездетная женщина в этот день станет молиться Богоотцам о ребенке, то ее мольбы будут услышаны и исполнятся

Пирог. Сладости. Угощение Фото: Pexels с сайта Pixabay

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ТОЛК