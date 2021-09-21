Горняк22: «Долго к этому готовился»: что известно о стрельбе в Пермском университете

Оружие Фото: pixabay.com

По словам студентов университета, нападавший учился на первом курсе юридического факультета. Сейчас всех эвакуируют. Все занятия в вузе отменили

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете открыл стрельбу вооруженный мужчина. Предположительно, его зовут Тимур Бекмансуров, сообщает Telegram-канал «360».

На своей странице в соцсетях он подробно рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение. По его словам, сначала он хотел напасть на бывшую школу, но потом выбрал вуз.

«Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настал час сделать то, о чём я мечтал», – написал он.

Бекмансуров также сообщил, что готовился к нападению с десятого класса. С этого времени он якобы откладывал деньги на оружие. В случае если бы ему не удалось его купить, по его словам, он рассматривал другие варианты нападения на людей.

По предварительным данным, стрелка задержали. В результате нападения пятеро человек погибли, более десяти человек пострадали. У вуза работают десятки бригад скорой помощи, полиция и спасатели.

UPD: Стрелок скончался после ранения при его задержании.

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