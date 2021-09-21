Горняк22: Триумф КПРФ: все результаты выборов в АКЗС по округам и партиям

КПРФ. Выборы Фото: Толк

Кандидаты от «Единой России» выиграли только на 19 округах из 34, на остальных 15 победу одержали выдвиженцы КПРФ. Бренд партии власти более уверенно обошел коммунистов

Одержав уверенную победу среди партий на выборах в АКЗС, «Единая Россия» «провалилась» на округах, причем даже на тех, где позиции ее кандидатов казались уверенными. Партия власти «отдала» оппозиции 15 округов, причем некоторые – даже без особой борьбы.

Результаты носят еще предварительный характер, но победители на них уже не изменятся. Добавим, что Алтайкрайизбирком, который в прошлые кампании уже утром уверенно называл предварительные итоги, на этот раз озвучил данные только после обеда 20 сентября. По данным «Толка», на некоторых спорных участках подсчеты «подвисли» до раннего утра.

Кто победил на округах в АКЗС

Округ №1 (Славгород, Бурлинский район, Яровое)

Ксения Белоусова («ЕР») – 34,67%

Округ №2 (Табунский, Михайловский, Ключевский, Кулундинский районы)

Сергей Кожемякин (КПРФ) – 34,89%

Округ №3 (Хабарский, Суетский, Благовещенский, Немецкий национальный районы)

Денис Голобородько («ЕР») – более 50,1%

Округ №4 (Родинский, Баевский, Панкрушихинский, Завьяловский районы)

Сергей Серов («ЕР») – 51,39%

Округ №5 (Каменский, Крутихинский районы)

Петр Тютюнников (КПРФ) – 42,7% (от «ЕР» шел действующий депутат Алексей Найден)

Округ №6 (Тальменский, Шелаболихинский, Тюменцевский районы)

Игорь Панарин («ЕР») – 35,43%

Округ №7 (Рубцовский, Угловский, Егорьевский, Волчихинский районы)

Наталья Зимина (КПРФ) – 39,7% (от «ЕР» шел дорожник Игорь Левин)

Округ №8 (Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Романовский районы)

Ирина Солнцева («ЕР») – 48,52%

Округ №9 (Алейск, Усть-Калманский и Алейский районы)

Юрий Матвейко («ЕР») – 43,88%

Округ №10 (Ребрихинский, Павловский районы)

Анатолий Вытоптов («ЕР») – 49,36%

Округ №11 (Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский районы)

Павел Митрофанов (КПРФ) – 35,5% (от «ЕР» шел глава элеватора Анатолий Волженин)

Округ №12 (Шипуновский, Краснощековский, Чарышский, Курьинский районы)

Максим Кочев («ЕР») – 41,68%

Округ №13 (Зональный, Петропавловский, Солонешенский, Быстроистокский, Усть-Пристанский районы)

Владимир Лещенко («ЕР») – 51,38%

Округ №14 (Белокуриха, Смоленский и Алтайский районы)

Александр Демин («ЕР») – 47,37%

Округ №15 (Бийский, Красногорский, Советский, Солтонский районы)

Дмитрий Рождественский (КПРФ) – 30,92%

Округ №16 (Топчихинский, Калманский, Троицкий районы)

Вячеслав Лаптев (КПРФ) – 27,8%

Округ №17 (Целинный, Ельцовский, Кытмановский, Тогульский, Косихинский районы)

Вадим Смагин («ЕР») – 58,47%

Округ №18 (Заринск и Заринский район)

Сергей Приб («ЕР») – 35,07%

Округ №19 (Первомайский и Залесовский районы, ЗАТО Сибирский)

Иван Мордовин («ЕР») – 38,57%

Округ №20 (Барнаул)

Александр Локтев («ЕР») – свыше 32,01%

Округ №21 (Барнаул)

Иван Нифонтов («ЕР») – 31,56%

Округ №22 (Барнаул)

Владимир Громов (КПРФ) – 33,46% (от «ЕР» шел действующий пока депутат Дмитрий Аганов)

Округ №23 (Барнаул)

Сергей Писарев («ЕР») – 38,87%

Округ №24 (Барнаул)

Дмитрий Моисеев (КПРФ) – 32,42% (от «ЕР» шел действующий пока депутат Анатолий Суворов)

Округ №25 (Барнаул)

Игорь Галкин (КПРФ) – 32,71% (от «ЕР» шел депутат гордумы Александр Лисицын)

Округ №26 (Барнаул)

Антон Арцибашев (КПРФ) – 34,83% (от «ЕР» шел действующий пока депутат Артем Шамков)

Округ №27 (Барнаул)

Елена Хрусталёва (КПРФ) – 43,2% (от «ЕР» шел депутат гордумы Вячеслав Перерядов)

Округ №28 (Барнаул)

Юрий Кропотин (КПРФ) – 38,46% (от «ЕР» шел действующий пока депутат Альберт Лунев)

Округ №29 (Бийск)

Татьяна Ильюченко («ЕР») – 33,99%

Округ №30 (Бийск)

Андрей Абрамов («ЕР») – 30,08%

Округ №31 (Бийск)

Григорий Бахтин («ЕР») – 36,06%

Округ №32 (Рубцовск)

Надежда Дрюпина (КПРФ) – 38,24% (от «ЕР» шел директор спортшколы Валерий Никеев)

Округ №33 (Рубцовск)

Вероника Лапина (КПРФ) – 40,61% (от «ЕР» шла лидер фракции горсовета Ирина Кох)

Округ №34 (Новоалтайск)

Людмила Клюшникова (КПРФ) – 31,12% (от «ЕР» шел дорожник Владимир Дубровский).

19 сентября, 20:05

Парламентские выборы 2021 года. Итоги. Трансляция

«Толк» представляет мнения экспертов о результатах прошедшей избирательной кампании, а также предварительные данные голосования

Таким образом, партия власти проиграла КПРФ почти половину мандатов. В 2016 году она отдала только три, да и то два победителя-оппозиционера (оба – справедливороссы) сразу перешли к ним во фракцию. Сейчас на такие перспективы рассчитывать не приходится.

Мария Прусакова, глава крайкома КПРФ, сказала, что в партии учли неудачный опыт прошлых выборов и созыва и сейчас в АКЗС «будет сформирована фракция людей, для которых партия не пустой звук, а дело жизни».

Между тем лидер единороссов Александр Романенко считает, что КПРФ «поднялась» на общефедеральном тренде и действительно благодаря этому организует большую фракцию. Однако, уверен он, это будут просто статисты, а не профессиональные законодатели, как он мечтал:

«Моя мечта и мечта всех моих коллег – сделать парламент профессиональным, а не состоящим из тех людей, которые проснулись и оказались там. Но что делать, будем учить».

В этом вопросе с Романенко согласен и эсер Александр Молотов, который в очередной раз назвал активистов крайкома «политическими пигмеями». На что Прусакова парировала: «От пигмея слышу. Уж не знаю, чем руководствуется Александр Владимирович, когда так говорит. Но алтайская организация одна из лучших в стране».

Какие партии проходят в АКЗС

Как уже сообщал «Толк», вместо прежних четырех фракций в новом составе краевого парламента будет пять. К традиционной четверке добавятся «Коммунисты России». Более того, они «подвинули» ЛДПР на пятое место по итогам голосования.

Явка на выборах в АКЗС составила 39,74%.

«Единая Россия» – 34,29% (это менее чем на процент больше, чем в 2016 году),

КПРФ – 24,04% (партийный бренд прибавил 2,5%),

«Справедливая Россия – За Правду» («СРЗП») – 13,69% (партия потеряла 4% к 2016-му),

«Коммунисты России» – 12,1% (вообще не участвовали в прошедших выборах),

ЛДПР – 10,71% (партия обрушила свой прошлый результат вдвое).

«Яблоко» не преодолело проходные 5%, набрав лишь 1,71%.

Представители парламентских партий не скрывали – они считают, что комроссы прошли в АКЗС исключительно на «ошибке», оттянув голоса КПРФ. Названия обеих партий начинаются словами «Коммунистическая партия», но комроссам удачно повезло на выборах в АКЗС с жеребьевкой – им досталось первое место с избирательном списке. Логотипы у них также схожи.

Мария Прусакова оценила прохождение соперников по левому фронту как ложку дегтя в бочке выборного мёда: «Итоги жеребьевки – для нас больше разочарование. Очевидно, что они набирают голоса из-за технической ошибки. Эта партия, в принципе, техническая ошибка».

Коммунистка добавила, что о реальной поддержке КПРФ в крае нужно судить по результатам, которые получают кандидаты по одномандатным округам – там, где «технических» конкурентов нет.

Сами комроссы оценили вероятность ошибки в 1% и подчеркнули, что ошибка могла быть обоюдной – те, кто хотел проголосовать за «Коммунистов России», могли ошибиться и отдать голос за КПРФ.

Прусакова жестко дала понять – ни в какие альянсы с комроссами в АКЗС ее партия вступать не будет.

ТОЛК