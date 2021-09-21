Горняк22: «Я хочу причинить боль всем»: о чем написал в соцсетях напавший на пермский вуз

Стрелок Фото: кадр из youtube.com

По словам напавшего, сначала он хотел расстрелять свою бывшую школу, но позже выбрал вуз, так как концентрация людей там была больше

Перед стрельбой в Пермском госуниверситете 18-летний Тимур Бекмансуров заявил на своей странице в соцсети, что нападение не является терактом и он не принадлежит ни к какой религиозной организации и аполитичен, сообщает «Росбалт».

По его словам, ему якобы с начальной школы хотелось «уничтожить все вокруг», но он мог обманывать близких и врачей. С середины 10-го класса Бекмансуров, по его словам, начал копить деньги на покупку огнестрельного оружия, а после того, как стал совершеннолетним, решил получить лицензию на него.

При осмотре врачи не поверили молодому человеку и предложили пройти платный тест на 500 вопросов. Он заранее нашел этот тест и быстро прошел проверку. Все последующие тесты, как написал Бекмансуров, он также проходил благодаря хитрости. В итоге психиатры выдали ему все необходимые справки на получение оружия.

«К концу мая стал понимать, что мне все труднее себя контролировать. Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути. Звон стал еще сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски», – рассказал он.

В настоящее время страница стрелка, предположительно, удалена. В соцсетях также появились фейковые аккаунты под его именем.

Стало известно, что пермский стрелок окончил девять классов школы №32. После этого он пошел учиться в колледж олимпийского резерва, в котором готовили к выпуску будущих спасателей и учителей физкультуры.

20 сентября он открыл стрельбу на территории кампуса Пермского госуниверситета. В результате нападения погибли восемь человек, еще 26 пострадали.

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