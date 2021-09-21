Горняк22: Новосибирец, расстрелявший коров в Горном Алтае, отделается штрафом

Корова. Горный Алтай. Пастбище Фото: pixabay.com

28-летний ранее судимый житель Новосибирска обвиняется в стрельбе из оружия в населенном пункте. Ранее видео с ним появилось в сети Instagram

Полиция в Республике Алтай установила личность мужчины на видео, который в августе устроил стрельбу по коровам. Видео быстро облетело соцсети. Запись была сделана у села Аюла Чемальского района в Республике Алтай, сообщает пресс-служба МВД России по РА.

Мужчина объяснил свое поведение тем, что они были вынуждены остановить машину, так как на проезжей части были коровы. Чтобы их прогнать, он начал стрелять по коровам. Его друг в это время снимал видео для соцсетей, которое затем опубликовал, а после появления негативных комментариев, закрыл.

За стрельбу в неположенном месте в отношении 28-летнего жителя Новосибирска составлен административный протокол. Мужчине грозит выплата штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией орудия и патронов к нему либо лишение прав на хранение оружия на срок от 1,5 до 3 лет.

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