Горняк22: Семьям погибших и пострадавшим в Пермском университете окажут помощь

Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia

По поручению губернатора Дмитрия Махонина, в Пермском крае 20 сентября отменили все занятия в школах, техникумах и колледжах

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования потерявшим близких в результате стрельбы в пермском университете и распорядился помочь этим семьям и всем пострадавшим в трагедии, сообщает ТАСС.

«Президент соболезнует тем, кто потерял близких в результате происшествия. Он дал поручение направить министров Фалькова и Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших», – рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ поручил Мурашко и Фалькову срочно вылететь в Пермь. В минздраве заявили, что вместе с ними направили бригаду анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В результате нападения погибли восемь человек, 28 человек пострадали.

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