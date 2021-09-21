Горняк22: Неизвестные жестоко избили алтайских рыбаков и грозились их утопить

Рыбалка. Удочка Фото: pixabay.com

В полицию обратилась жена пострадавшего рыбака, она просит заключить виновных под стражу и расследовать преступление более тщательно

Мужчина поехал на рыбалку с сыном и пожилым отцом, а оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообществу Barnaul22 рассказала жена пострадавшего барнаульца.

Выяснилось, что 16 сентября мужчина с сыном и внуком отправились на рыбалку в Шелаболихинский район. Машину оставили на базе, а сами поплыли на лодке искать заводь для рыбалки.

В этом время к ним подошел мужчина и попросили убраться с выбранного места. Завязалась драка, незнакомец ударил рыбака в челюсть, а когда тот потерял сознание, начал избивать руками по голове, груди и животу. Ударили и пожилого отца мужчины, он упал и потерял сознание.

К нападавшему мужчине присоединились еще трое, их столкнули с берега к лодке и велели убираться в течение 30 минут или их утопят. Пожилой мужчина и мальчик побросали вещи в лодку, затащили отца мальчика (он был без сознания) и уплыли на базу.

Там им удалось вызвать скорую – медики диагностировали множественные переломы ребер, внутреннее кровотечение, разрыв селезенки. Сейчас мужчина находится в реанимации. Пожилой мужчина получил перелом нижней челюсти, сотрясение мозга, ему нужна операция.

По словам женщины, которая сейчас через соцсети ищет возможных очевидцев, того, кто избивал мужчину, оставили под подпиской о невыезде.

ТОЛК