Горняк22: Опасные сыр и масло нашли на алтайском предприятии

Сыр Фото: pixabay.com

Количество продукции, которую выпускал маслосырзавод «Солтонский», превосходило объемы молока, которое поступало на завод для переработки

Управление Россельхознадзора сообщило о внеплановых проверках на Маслосырзаводе «Солтонский», которые были инициированы после сигнала с ФГИС «Меркурий».

Сопоставив данные, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что количество готовой продукции в разы больше сырья, которое поступает на завод. Так, из 5 тысяч кг молока завод производил 2700 кг сыра и 3 тысячи кг масла сливочного. Эксперты говорят, что такое вряд ли возможно – на производство 1 кг масла уходит 15 кг молока, а на производство килограмма сыра – 7,5 кг молока.

Кроме того, масло и сыр завода не прослеживаются в системе – более 12,8 тонн сыра и масла хранилось на складе без сопроводительных документов.

В итоге продукцию изъяли и отправили на экспертизу.

В данный момент маслосырзавод может быть привлечен к административной ответственности, возможна и приостановка деятельности предприятия сроком на три месяца.

ТОЛК