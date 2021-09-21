Горняк22: Блогеры сняли клип о 90-х на гаражах и хрущевках Новосибирска

Съёмки клипа Фото: instagram.com/udivinsk

По словам организаторов, эту композицию выбрали потому, что она очень нравится детям, а взрослым напоминает времена, в которых они выросли

В Новосибирске блогеры сняли клип о 90-х на песню «Бесприданница» DEAD BLONDE и попали во всех городские паблики, сообщает «Сиб.фм».

На сегодняшний день у клипа уже 283 тысячи просмотров. Авторами идеи стали организатор свадеб и блогер Виктория Локтина и клипмейкер Александр Аршин. Прошедшим летом они уже сняли клип на песню этой же певицы «Мальчик на девятке».

«В клипе события разворачиваются у разбитых хрущевок и на гаражах, а также в самых знаковых местах города: в центральном парке, у Бугринского моста. Совпало, что во время съемок на здании Музкомедии разместили баннер премьеры «Бесприданницы»», – рассказала Виктория Локтина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Локтина (@udivinsk)

Ранее Валя Karna.val и Юлия Гаврилина похвастались в соцсетях дорогими иномарками. Девушки приобрели Mercedes Benz и Rolls Royce за 22 и 30 млн соответственно. Блогеры сразу же поздравили друг друга с удачными покупками. Они принадлежат к одному TikTok-дому Hype House и близко дружат.

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