Горняк22: Утром 21 сентября на алтайской трассе перекроют участок дороги
Военные колонны Фото: "Барнаул 22"
Госавтоинспекция региона призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее спланировать свой маршрут
Из-за движения военных колонн утром 21 сентября будет временно ограничено движение для всего транспорта на участке алтайской дороги, сообщили в ГАИ края.
Так, проезд перекроют:
- с 05.00 до 08.00 на автодороге «н.п. Баюновские Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский».
Водителям приносят извинения за доставленные временные неудобства.