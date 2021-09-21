Горняк22: В Алтайском крае КамАЗ слетел под откос на федеральной трассе

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаула"

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что грузовик лежит за обочиной вверх колесами. По предварительным данным, во время движения у него произошла поломка

В Алтайском крае грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на федеральной трассе А-322 между Барнаулом и Алейском 20 сентября. КамАЗ пробил барьерное ограждение и опрокинулся. По предварительным данным, у него в пути оторвалось колесо.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле «буханка» перевернулась после жесткого ДТП.

ТОЛК