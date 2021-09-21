Горняк22: Кто такая Вика Одинцова, которая снялась в шоу «Звезды в Африке»

Вика Одинцова Фото: instagram.com/viki_odintcova

Бывшая девушка Егора Крида стала участницей нового реалити-шоу. Рассказываем, чем известна Вика Одинцова, ее биографию и подробности личной жизни

Вика Одинцова в шоу «Звезды в Африке»

Модель Вика Одинцова стала участницей нового реалити-шоу на телеканале ТНТ «Звезды в Африке». В нем Вика и многие другие звездные участники проверят свои силы на прочность. Благодаря этому шоу девушка познакомилась с климатом и фауной неизвестного ей континента, а также научилась сходиться с незнакомыми людьми.

Как выразилась сама модель, она смогла приспособиться к новым условиям, но каждое испытание вызвало в ней бурю эмоций и полностью перевернуло сознание.

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Биография Вики Одинцовой

Вика Одинцова родилась в 1993 году в Санкт-Петербурге. Еще с детства девочке стали пророчить модельное будущее из-за ее яркой внешности. Вика смогла поступить и несколько лет училась в петербургской модельной школе, а также занималась танцами. Об этом сообщает портал «24СМИ».

Сегодня девушка является ведущей моделью российского агентства Mavrin Models. Ее параметры считаются идеальными – 90-63-92 при росте 173 см и весе 55 кг. Известно, что Вика Одинцова по совету фотографа Александра Марвина обратилась за помощью к пластическим хирургам. Она увеличила губы и размер груди.

Вика известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Ей предлагают сотрудничество рекламные агентства разных стран мира.

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Личная жизнь Вики Одинцовой

Вика Одинцова состояла в романтических отношениях с популярным певцом Егором Кридом. Их роман начался после съемок клипа на его песню «Мне нравится», в которой модель сыграла главную роль. Пару замечали вместе на некоторых светских мероприятиях, и даже на свой день рождения Крид пришел за руку с Одинцовой.

«Мы с Егором не скрывали наши отношения, вместе гуляли, отдыхали, я ездила с ним на концерты. Но хотелось просто оставить это при себе. Мы встречались около пяти месяцев. Мне было с ним хорошо. Мне нужен был человек, а не его слава», — рассказала девушка в интервью для Starhit.

Девушке также приписывали отношения с Павлом Дуровым и Тимуром Батрутдиновым, но эти слухи модель опровергла.

Самые серьезные отношения Вики длились три года. Вместе с избранником она планировала свадьбу и даже ждала от него ребенка, но на 10-й неделе беременности у модели случился выкидыш.

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