Горняк22: В трех районах Барнаула 20 сентября отключат горячую воду

Душ. Горячая вода Фото: pexels.com

Под отключение также попадают восемь детских садов, семь школ, а также четыре медицинских учреждения – горячей воды в них не будет сутки

В части домов Индустриального, Центрального и Октябрьского районов Барнаула в связи с ремонтными работами 20 сентября на сутки отключат горячую воду, сообщает пресс-служба «СГК Барнаул».

С 10.00 20 сентября до 10.00 21 сентября воды не будет в 92 многоквартирных домах на улицах Взлетная и Профинтерна. Здесь будут демонтировать заглушки в тепловых камерах.

С 10.00 20 сентября и до 10.00 21 сентября работы по демонтажу заглушек будут проводить на теплосетях около улицы Петра Сухова, 34, и переулка Ядринцева, 84. Под отключение горячей воды здесь попадают 117 многоквартирных домов.

Кроме того, 20 сентября с 10.00 до 13.00 21 сентября отключат 19 многоэтажек и 95 частных домов в районе 5-го Кооперативного проезда, 10а.

В СГК приносят извинения барнаульцам за доставленные неудобства.

«Отключения нужны для ввода в работу отремонтированных объектов. Запуск отопления в эти дома будет возможен после завершения работ», – рассказали в компании.

Более подробно с адресами отключений можно ознакомиться в документе, опубликованном в Telegram-канале СГК Барнаул.

Ранее стало известно, что тепло в дома жителей краевой столицы начнет поступать с 21 сентября. Отладка всех отопительных систем будет продолжаться еще две недели.

ТОЛК