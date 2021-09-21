Горняк22: «Батареи уже зашуршали»: Бийск первым из городов края начал отопительный сезон

Новостройки. Бийск Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Подача тепла только началась. В первую очередь подключать будут объекты городского здравоохранения, дошкольные учреждения и школы

В компании «СГК Бийск» сообщили о старте отопительного сезона в наукограде – с 20 сентября системы начали заполнять водой. Первыми подключат детсады, школы и больницы, а в течение недели отопление появится в жилых домах бийчан, в профессиональных учебных учреждениях и на предприятиях.

В СГК сообщили, что ТСЖ и управляющие компании должны произвести подготовку пуско-наладочных работ на внутридомовых системах отопления. В домах бийчан сегодня «шуршат» батареи, но тепла пока нет – УК проводят подготовку и включают подачу горячей воды по стоякам.

Также в компании подчеркнули, что в Бийске СГК выполнила все работы к предстоящему отопительному сезону.

Кстати, с 20 сентября отопление включают и в других городах Сибири – например, в Новосибирске и в Томске.

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