Горняк22: 25 сентября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Продовольственная ярмарка Фото: Официальный сайт Алтайского края

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой организаторы мероприятия просят покупателей соблюдать на ярмарках масочный режим. Телефон для справок 37-04-64

В субботу, 25 сентября, в каждом из районов Барнаула снова откроются продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии города.

На ярмарочных площадках горожане и гости города смогут купить товары пищевой и перерабатывающей промышленности во всего Алтайского края. Компании представят фрукты, овощи, свинину, говядину, мясо птицы, колбасные изделия, рыбные деликатесы, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также сахар, яйца и крупы.

Ярмарки состоятся с 10 до 14 часов по адресам:

Центральный район: улица Чайковского, 21, и проспект Красноармейский, 36;

Октябрьский район: проспект Ленина, 152;

Индустриальный район: улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район: площадь Народная;

Железнодорожный район: проспект Ленина, 71, и проспект Красноармейский, 131.

Ранее стало известно, что в пресервах алтайского производителя «Магтал» (Тальменский район) нашли кишечную палочку. У компании собираются отозвать декларацию о соответствии на леща вяленого и пресервы. Кроме того, фирме грозят штраф и административная ответственность. Под контролем Россельхознадзора компании предстоит устранить выявленные нарушения.

ТОЛК