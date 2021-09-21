Горняк22: В Алтайском крае более 75 тысяч человек заболели коронавирусом за полтора года

Коронавирус Фото: pexels.com

521 пациент ковидных госпиталей находится сейчас в тяжелом состоянии. Из них 213 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

240 случаев коронавируса выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае. Общее число заболевших на 20 сентября в регионе сейчас 75 197 человек, в том числе инфицированы 5 390 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

23 зараженных коронавирусом умерли за последние 24 часа в Алтайском крае, 18 – от ковида. За все время скончались 5 190 пациентов, все – взрослые.

За минувшие сутки 220 жителей Алтайского края признаны полностью выздоровевшими от коронавируса. За все время вылечились 58 042 пациента.

3 604 койки для ковидных больных подготовлено в крае. Свободными остаются 594 места.

670,8 тыс. человек прививаются в настоящее время от коронавируса в крае.

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