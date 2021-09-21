Горняк22: Когда Михайлов день в 2021-м и сколько раз в году его отмечают
Храм Фото: телеканал "Толк"
День в честь Архистратига Михаила в 2021 году отметят дважды. Этот праздник напоминает верующим о чуде, которое произошло в Хонех
Какого числа Михайлов день в 2021 году
Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных отмечается ежегодно 21 ноября. Эта дата фиксированная, поэтому и в 2021 году архангела Михаила будут чтить 21-го числа последнего осеннего месяца. Об этом сообщает портал foma.ru.
Также Михайловым днем называют и 19 сентября, так как в этот день вспоминают о чуде Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
Что такое Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных установили в IV веке постановлением Лаодикийского собора. Праздник отмечают на девятый месяц года не случайно. Согласно преданию, это было сделано в честь девяти существующих ангельских чинов, а в те времена отсчет года начинался с марта.Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com
Какое чудо произошло в Хонех
Однажды недалеко от Иераполя (современная Турция) идолопоклонники решили разрушить храм, возведенный в честь Архангела, и расправиться со служившим там пономарем Архиппом. Для этого враги соединили русла двух рек в одно и направили мощный поток на храм.
Когда пономарь узнал об этом, он стал усердно молиться. Его молитвы услышал Михаил и спас храм. Он открыл своим жезлом в горе расселину, куда и устремились воды двух рек. Это происходило в городе Хоны.