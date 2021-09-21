Горняк22: В Алтайском крае на 500 млн рублей закупят автобусы для муниципалитетов

Автобусы Фото: Елена Мельникова

В рамках первого аукциона планируется закупить 130 автобусов разных габаритов и мощностей – они должны быть рассчитаны на 9-15 или 15-20 мест

В Алтайском крае объявлены тендеры на закупку автобусов для муниципалитетов, сообщает ИА «Банкфакс». Речь идет о закупке автобусов для сельских территорий и малых городов, отрезанных от крупных центров. Для этих целей из бюджета края выделено 500 млн рублей.

Закупать автобусы будет компания «Алтайавтодор». 9 и 14 сентября предприятие разместило два тендера на закупку пассажирской техники. В первый аукцион закупят 130 автобусов – небольших, которые будут рассчитаны на 9-15 или 15-20 мест. Максимальная цена контракта 302 млн рублей.

Второй аукцион объявлен на поставку 63 единиц техники – на сумму 197,3 млн рублей. Здесь уже закупят автобусы побольше – на 25-30 и 30-35 мест.

Заявки на участие в закупке принимаются до 1 октября, а процедура пройдет 5 октября. Саму поставку необходимо осуществить до 20 декабря.

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