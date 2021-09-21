Горняк22: Некоторым россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей

Долги Фото: pixabay

По словам замглавы минэкономразвития, в настоящее время специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства

В России должникам в рамках механизма внесудебного банкротства спишут 1,6 млрд долгов, сообщают «Известия».

«За первый год поступило 12 тысяч обращений, из них по 5 тысячам инициировано внесудебное банкротство. Из поданных заявлений для 2,5 тысячи граждан процедуру завершили», – рассказал замглавы минэкономразвития (МЭР) Илья Торосов.

По его словам, в стране состоялся новый институт банкротства. Сейчас механизм развивается нормальными темпами. Скачка дефолтов физлиц из-за пандемии нет. Вскоре россияне смогут оформлять заявку через портал «Госуслуги».

Институт банкротства, по которому каждый гражданин в случае неплатежеспособности может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, заработал с 1 июля 2015 года.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле чаще стали появляться должники за мусор. По словам самих горожан, деньги они перечисляли вовремя. Позже оказалось, что долги начали появляться из-за технического нюанса опции «Автоплатеж» и смены регоператора.

ТОЛК