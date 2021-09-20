Горняк22: В Барнауле моторные лодки столкнулись на Оби, есть погибшие и пострадавшие

Столкновение лодок в Барнауле на Оби Фото: "Инцидент Барнаул"

Инцидент произошел поздним вечером 18 сентября – о причинах столкновения моторных лодок не сообщается, вероятнее всего, люди не увидели друг друга из-за темноты

В Барнауле на реке Обь вечером в субботу столкнулись моторные лодки – это произошло в 21.00, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Следственное управление на транспорте СК РФ.

Один из судоводителей от полученных травм скончался на месте, а 39-летняя пассажирка, которая находилась с ним в лодке, получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в одну из больниц краевого центра.

О причинах столкновения не сообщается – ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее также сообщалось, что в Алтайском крае на федеральной трассе перевернулся грузовик с прицепом, который перевозил пшеницу. Из-за ДТП на некоторое время трасса была заблокирована.

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