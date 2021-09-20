Горняк22: Сон на полу и кошки на поводках: что заметили на выборах наблюдатели

Выборы 19 сентября 2021 года Фото: Виталий Барабаш

Одна алтайская любительница кошек пришла голосовать сразу с несколькими питомцами. Правда, в кабинку зашла только с одним

Почти два десятка членов Штаба общественного наблюдения за выборами контролируют свыше 1,5 тыс. участков региона. За долгие часы работы специалисты видели не только нарушения, но и много трогательных вещей, сообщает telegram-канал Наблюдатель22.

Так, в Бийске на один из участков пришла 92-летняя пара Корчагиных – Пётр Григорьевич и Вера Макаровна. Несмотря на столь почтенный возраст, люди решили, что обязательно должны выполнить свой гражданский долг.

Одна алтайская любительница кошек пришла голосовать сразу с несколькими питомцами. Правда, в кабинку зашла только с одним – остальных раздала подержать окружающим.

Также наблюдатели стали свидетелями самоотверженной работы председателя одной участковой избирательной комиссии: в ночь на 19 сентября женщина спала ночью на полу рядом с КОИБами, практически вплотную к ним.

92-летняя пара на выборах и избирательница с кошкой Фото: Тelegram-канал Наблюдатель22

Как отметил председатель Штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков, за все время он не видел таких мер безопасности ни на одном избирательном участке. «Видимо, чтобы даже на цыпочках никто не смог пройти!», – сделал он предположение о причинах такого рвения.

19 сентября, 17:01

Алтайский «морж» Зеленецкий пришел на выборы в шортах и с голым торсом

После голосования Александр Зеленецкий показал фирменный перфоманс: облился водой из тазика, сделал стойку на руках и устроил короткий забег

Штаб пока не нашел существенных нарушений в Алтайском крае. Пока зафиксировано только три случая, способных повлиять «на волеизъявление граждан» – информацию о них передали в прокуратуру. Алтайский край стал первым регионом, где в Штабе стали дежурить представители ведомства.

Не менее 95% недочетов – так называемые процедурные, их устраняют почти сразу после выявления. Например, наблюдатели делали членам УИК замечания, если камера наблюдения отвернута в сторону стены, и помещение для голосования не видно, или когда вместо ручки случайно выдали избирателю карандаш.

Поступали жалобы на то, что кабинка для голосования прикрыта не с четырех сторон – однако в условиях пандемии это не считается нарушением. Роспотребнадзор разрешил прикрытие только с трех сторон – так, чтобы не было видно, за кого избиратель голосует.

Сотрудники Штаба общественного наблюдения работают с 8 утра 17 сентября по 20 часов 19 сентября без перерыва.

ТОЛК