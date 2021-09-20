Горняк22: «Единая Россия» обыгрывает КПРФ, ЛДПР только пятая — первые итоги выборов в АКЗС

Бюллетени. Выборы Фото: Виталий Барабаш

Начальные итоги подсчета голосов на выборах в краевой парламент говорят о том, что Алтайский край может вновь прогреметь на всю Россию из-за возвращения в «красный пояс»

Первые поступающие результаты выборов в краевой парламент среди партий показывают, что «Единая Россия» («ЕР») более уверенно, чем на выборах в Госдуму, обходит КПРФ, а ЛДПР, занявшая в 2016 году второе место, пока проигрывает даже «Коммунистам России» и идет пятая!

После обработки 15,39% бюллетеней при явке в 38,06% «Единая Россия» на выборах в краевое заксобрание (АКЗС) набирает 33,74% голосов.

КПРФ на втором месте набирает 24,29% голосов.

На третьем – «Справедливая Россия – За правду (СРЗП) с 14,16%.

Четвертые – «Коммунисты России» с 11,2%.

На пятой строчке ЛДПР с 11,16%.

На шестой, последней, строчке с большим отставанием «Яблоко» с 1,97%.

При этом у «ЕР» «аховая» ситуация по округам: из 34 одномандатных округов партия может проиграть около 10. В 2016-м она уступила только три, и двое оппозиционеров, выигравших тогда на округах, сразу перешли в ЕР. Сейчас на такой вариант даже при лучших раскладах партии власти рассчитывать не приходится. Причем проигрываю те, чьи позиции казались сильными.

Остаться без кресел в АКЗС с большой долей вероятности могут остаться Дмитрий Аганов, Артем Шамков (оба – в топ-5 самых богатых депутатов АКЗС по итогам последней декларационной кампании), Альберт Лунев, Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын – все шли по барнаульским округам, первые четыре – действующие депутаты краевого парламента, остальные – гордумы.

Оппозиция также выигрывает на округах в Новоалтайске, в Рубцовске (на двух), в Бийске (на одном).

Почти везде единороссы проигрывают кандидатам от КПРФ.

Всего в АКЗС, напомним, будут избраны 68 депутатов: половину мандатов «разберут» победители по округам, а половину – представители партий пропорционально полученным результатам.

ТОЛК