Горняк22: После подсчета половины голосов на Алтае на выборах в Госдуму лидирует «ЕР»
Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов
Из 14 партий, принимающих участие в выборах в Госдуму, в Алтайском крае 5%-ый барьер преодолевают только пять, а семь не набирают и 1%
После обработки более половины бюллетеней (51,8%) на выборах в Госдуму в Алтайском крае среди партий лидирует «Единая Россия», которая набирает 34,07% голосов. Она немного увеличивает отрыв от КПРФ.
Достижения партий
Результаты распределяются следующим образом:
- КПРФ – 29,99%,
- «Справедливая Россия – За правду» – 10,02%,
- ЛДПР – 9,59%,
- «Новые люди» – 5,74%.
Остальные девять партий по-прежнему не набирают и 5%, из них семь – не дотягивают даже до 1%. Более 2% набирают только Партия пенсионеров и «Коммунисты России».
Победители на округах
- Уверенно побеждает Даниил Бессарабов на Барнаульском округе, набирающий 38,08%,
- Александр Прокопьев на Бийском – 32,71%,
- Иван Лоор на Славгородском – 39,65%.
Все они действующие депутаты Госдумы от «Единой России».
А вот на Рубцовском округе – самом конкурентном – лидирует лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова с 26,62%. Здесь действующий депутат Виктор Зобнев, напомним, отказался от борьбы, он будет претендует на кресло сенатора.