Горняк22: «ЕР» на выборах в АКЗС промежуточно проигрывает более 10 округов

Депутат АКЗС Фото: Виталий Барабаш

На некоторых округах обработка бюллетеней идет заметно медленнее, чем на других. Как правило, это округа, где пока побеждают кандидаты от КПРФ

После подсчета более половины голосов на выборах в Алтайское краевое заксобрание «Единая Россия» более заметно, чем на думских выборах, опережает КПРФ, однако проигрывает семь округов из 34.

Партии

«Единая Россия» – 35,29%,

КПРФ – 23,32%,

«Справедливая Россия – За правду» – 13,53%,

«Коммунисты России» – 11,77%,

ЛДПР – 11,1%,

«Яблоко» – 1,6%.

Округа

Здесь не везде еще обработано 50% бюллетеней, но в большинстве округов. По 11-ти промежуточную победу одерживают кандидаты от КПРФ, в том числе по шести барнаульским (из девяти), обоим рубцовским, новоалтайскому и двум сельским.

Если эти расклады сохранятся, то из действующих депутатов без мандатов останутся Андрей Хмурович, Альберт Лунев, Анатолий Суворов, Артем Шамков, Дмитрий Аганов, а также не смогут подняться на ступень выше и покинуть Барнаульскую гордуму Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын.

Еще по двум округам – в Камне-на-Оби и в Бийске единороссы обыгрывают преследователей от КПРФ всего на 1%.

Впрочем, пока это предварительные результаты. На некоторых спорных участках подсчет голосов почему-то «подвис» и процент обработанных бюллетеней заметно ниже 50%. КПРФ в своем телеграм-канале сообщает, что на округе №26, где коммунист Антон Арцибашев идет против единоросса Артема Шамкова «комиссиям сказали ждать», а в новоалтайский терризбирком якобы пришел глава города, чтобы «не допустить победы кандидата от КПРФ».

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