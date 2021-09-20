Горняк22: Подвозы и «неправильные» надомники: какие нарушения нашли на выборах на Алтае

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Парламентские выборы-2021 обнаружили новый тренд — борьбу между оппозиционными и провластными наблюдателями за легитимность голосования

На этих парламентских выборах Алтайский край не прогремел, как в 2016-м, на всю страну со своими нарушениями. Однако и в этот раз говорить о том, что все прошло гладко, не приходится. Выборы начались с массовых подвозов в рабочий день, а продолжились признанием бюллетеней недействительными и странными манипуляциями с пакетами, предназначенными для хранения уже заполненных бланков. Кроме того, информирование о нарушениях и их опровержение стали еще одним фронтом борьбы власти и оппозиции.

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Голосование скопом

Утром 17 сентября, в первый день голосования, на многих избирательных участках, особенно в городах, скапливались многочасовые очереди. А около помещений стояли автобусы, на которых привозили коллективы работников. И очереди, и транспорт сфотографировали представители и партий, и СМИ. Наблюдатели от оппозиции общались с приехавшими и выясняли, что все они – работники одних организаций.

К участкам привозили сотрудников как бюджетных организаций, так и, например, промпредприятий, сообщали представители партий. Предварительно работники откреплялись от своих участков по прописке и вносили себя в списки на одном УИКе – по месту работы.

Как рассказала Оксана Молодых, кандидат от эсеров, приезжали голосовать в Барнаул даже жители Белокурихи, «этажи Пенсионного фонда». На одном из участков число пришедших голосовать по прописке было вдове ниже прикрепившихся.

При этом Молодых подчеркивает – это формально даже нарушением сложно назвать, потому что теоретически люди могли голосовать по зову сердца. «Но мы и не знаем, как их подвигали к голосованию. Может, пряником. А может, и кнутом», – сказала она.

Глава Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова подтверждала: на ряде участков, действительно, есть очереди. Но оценивала она их совершенно иначе – как факт повышенного интереса избирателей к выборам. Никаких нарушений комиссия не выявила.

По версии Акимовой, скопление людей могло быть вызвано использованием возможности прикрепиться к другому участку, расположенному рядом с местом работы или учебы, и только.

Путаница с числом бюллетеней

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Представители КПРФ на участках «били в колокола» по поводу того, что избирателям на участках выдают разное число бюллетеней: кому-то – по одному, а кому-то – без разбору по четыре.

Объективно такая ситуация более чем возможна из-за технологии «мобильного избирателя» – возможности прикрепиться к другому участку. Например, если новый участок расположен в другом округе, а не в том, что по прописке, то человек терял право голосовать за кандидата-одномандатника. Этот принцип относится как к думским, так и к региональным выборам.

По этой и еще нескольким формальным причинам избиратель, который голосует не по прописке, мог получить от одного до четырех бюллетеней. И это объясняла в том числе Акимова.

Однако эти резоны оказывались порой бессильны. Например, корреспондент «Толка» тоже прикрепился к другому участку, но думский округ при этом специально не сменил. Но ему все равно из двух бюллетеней для голосования в Госдуму выдали только один. А второй – только после настойчивого уточнения.

Ирина Акимова, комментируя ситуацию, сказала: «Я не вижу ничего экстраординарного в том, что вы помогли члену избиркома разобраться».

«Одно неосторожное движение»

Реготделения КПРФ и «Справедливой России – За правду» (СРЗП) выдали не менее десятка сообщений о том, что на различных УИКах члены комиссий срывают сигнальные ленты и в целом неправильно обращаются с сейф-пакетами.

Сейф-пакеты – это специальные емкости для хранения уже заполненных бюллетеней. Их широко внедрили из-за перехода на трехдневное голосование, когда возникла необходимость освобождать ящики для голосования и хранить бланки, в которых избиратели уже поставили свои отметки. Есть определенный регламент работы с такими пакетами, чтобы исключить риски манипулирования голосами. 19 сентября, 18:32

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Ирина Акимова сообщила, что говорить о многочисленных нарушениях в этом вопросе некорректно. По ее словам, ей известны лишь единичные случаи, по которым возникли вопросы. Многие примеры, на которые обращали внимание партии, не подтвердились.

А те, к которым остались вопросы, свидетельствуют, по мнению главы крайизбиркома, не о неправильной работе членов УИК, а об особенном механизме работы с сейф-пакетами.

«Одно неосторожное движение позволяет говорить, что сигнальная лента сдвинута, – объясняла Акимова. – Это когда надрывается красная индикаторная лента, а не вытягивается серебристая для склеивания. Такие случаи были, но они не свидетельствуют о нарушении порядка и хранения избирательной документации».

Оксана Молодых рассказала, что в большинстве случаев допустившие оплошность члены УИКов действительно быстро все исправляли. «Но опять же возникает вопрос: что это было – свидетельство их плохого обучения или возможный умысел?»

Бюллетени признали недействительными

«Отличился» барнаульский УИК №177 в школе №113. Здесь признали недействительными 94 бюллетеня – члены комиссии нарушили процедуру надомного голосования, разрешив проголосовать людям, не относящихся по прописке к участку.

Акимова подчеркнула, что это не повлечет признание и общих итогов голосования на участке недействительными, поскольку нарушение устранили.

Между тем, у представителей оппозиции было немало вопросов к надомному голосованию. Сообщалось, что списки для него якобы «спускали» сверху из органов соцзащиты (обычно дома голосуют люди, не способные прийти на участки по состоянию здоровья).

Акимова объясняла, что реестры могут быть составлены только по заявлениям граждан. Однако позже, например, в КПРФ сообщили, что в Рубцовском районе три избирателя-надомника, к которым приехали с урной, сообщили, что не подавали заявлений об этом.

А в редакцию «Толка», напротив, обратилась пенсионерка из Первомайского района, которой позвонили, не представившись, и сказали, что внесут ее в список надомного голосования. Но к ней так никто и не пришел, хотя она очень ждала.

Также коммунисты и эсэры рассказывали, что их представителей не всегда брали на надомное голосование, ссылаясь на антиковидные ограничения. Но в крайизбиркоме проверяли такие обращения и часть из них признавали недостоверными.

Звонили и агитировали

Выборы-2021 в Барнауле Фото: barnaul.org

В Алтайкрайизбиркоме заявили, что направили в полицию обращение из распространяемой в соцсетях информации об агитации на конкретную партию по телефону – избирателям якобы звонили с мобильных и приглашали голосовать за «Справедливую Россию – За правду».

Сотруднику «Толка» в дни голосования поступали звонки с мобильных номеров и призывали голосовать за «Новых людей».

Еще одна жительница Барнаула рассказала «Толку», что 17 сентября ей пришло сообщение в WhatsApp, в котором якобы кандидат в депутаты Госдумы Сергей Струченко призывал голосовать за него (скриншот есть в распоряжении «Толка»).

Это в равной степени могут быть как действия партий и кандидата, так и провокации против них.

Еще до дней голосования, но в агитационный период, сообщения в мессенджеры поступали и от имени кандидата в депутаты АКЗС Ивана Нифонтова (скриншот сообщения имеется в распоряжении редакции). Житель Барнаула крайне возмущался по этому поводу, так как считал, что попадание его номера в чью бы то ни было политическую рассылку означает нарушение закона о защите его персональных данных.

«Война» наблюдателей

Наблюдатели. Выборы Фото: Олег Укладов

Оппозиция жаловалась и на многие другие недочеты, но которые, впрочем, сложно было расценивать как кардинально влияющие на результаты голосования. А провластный центр наблюдения, организованный Общественной палатой края, многие сообщения опровергал.

В целом, на этих выборах появился новый тренд – «война» наблюдателей. На этом поле – взаимных претензий и опровержений – тоже шла борьба.

Оппозиция подготовилась: представители партий вели, по сути, прямую трансляцию с полей, «бомбардируя» данными о предполагаемых нарушениях, составляя жалобы одну за одной – в краевую, территориальные избирательные комиссии, в прокуратуру и полицию. Они создавали медийно, в соцсетях, набравших к этим выборам невиданный вес, ситуацию крайне некомфортную даже для попыток манипуляций. И часть нарушений действительно удалось предотвратить.

Центр общественного наблюдения, в свою очередь, также формировал свою картину, но уже совсем иную – в основном позитивную. Но из его сообщений также можно было узнать, что представители оппозиции на участках порой вели себя по меньшей мере некорректно, например, снимали персональные данные избирателей, провоцировали коллег.

Также провластные наблюдатели размещали данные, которые по пунктам развенчивали претензии оппозиции, вешая ярлык недостоверной информации.

В этих боях определить победителя сложно. Их главным трофеем должна была стать максимальная легитимность выборов.

Но в целом, отметил Александр Молотов, баллотировавшийся и в Госдуму, и в АКЗС, конечно, уровень нарушений не идет ни в какое сравнение с тем, что творилось в «нулевых»: прямые вбросы, «карусели» и т. д. «Сейчас все нарушения перешли из «черной сферы» в «серую» – это то, что сложно выявить и «схватить»», – сказал он.

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