Горняк22: В Барнауле ребёнка прокатили на багажнике легковушки

Ребенок на крыше багажника Фото: "Инцидент Барнаул"

Пользователи в соцсетях, где опубликовали фото, разделились на два лагеря: одни утверждают, что «не надо лезть в частную жизнь», другие – что этот случай заслуживает внимание органов опеки

Очевидцы сообщают, что ребенка возили на крышке багажника в воскресенье 19 сентября на улице Парковой. Фотографию опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

«Почему не пристегнут и без детского кресла?» – в шутку спрашивают барнаульцы. «Наверное, у водителя есть запасной ребенок».

Нашлись и те, кто защищали такой способ передвижения, утверждая, что «надоели стукачи со смартфонами в руках» и «убьется – значит, это его личное дело».

Ранее также в Барнауле на видео попали две девушки, которые ехали на машине, держась за его передние дверцы. Оригинальный способ передвижения по городу они выбрали для того, чтобы снять видео в TikTok. Впоследствии водителя и девушек штрафовали за грубое нарушение правил вождения.

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