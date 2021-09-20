Горняк22: Парк-отель с набережной и горнолыжный курорт построят на «Бирюзовой Катуни»

Парк-отель на "Бирюзовой Катуни" Фото: Алексей Квасов

Гостиница будет иметь три звезды: в двух корпусах разместятся 125 номеров. Фишкой отеля станет летнее кафе со смотровой площадкой с видом на мост через Катунь

На «Бирюзовой Катуни» в Алтайском крае запроектировали крупный парк-отель. Он расположится на левом берегу реки, ниже по течению от искусственного озера. Территория комплекса превысит 4 га, на ней разместятся десятки зданий и сооружений.

Набережная, SPA и горнолыжный спуск

Сейчас участок предполагаемой застройки пустует, рядом с ним расположена парковка для автомобилей. В планах – обустроить здесь парковую зону с выходом на будущую набережную с пирсами. Через дорогу от проектируемого комплекса в ближайшие годы планируют разместить еще и горнолыжный курорт.

Для туристов хотят возвести два гостиничных корпуса по пять этажей в каждом, включая цокольный. В первом будет 78 одно– и двухкомнатных номеров. На первых уровнях предусмотрены кафе, камера хранения, тренажерные и конференц-залы, spa-центр, помещения для спортивных снаряжений, которые будут выдавать напрокат.

К зданию пристроят ресторанный комплекс (с открытыми и закрытыми заведениями общепита, рассчитанными на 500 мест). У этого корпуса будет свой террасированный внутренний дворик с площадкой для спортивных тренировок под открытым небом и теплым бассейном.

В другой части территории (более удаленной от шумной зоны отдыха) разместится второй корпус гостиницы. В нем появится 47 номеров (тоже одно– и двухкомнатных). Во всех помещениях отеля будут панорамные окна. Одни выйдут на Катунь, другие – на гору с лыжным спуском. Гостинице присвоят три звезды.

«Градостроительные решения выполнены с учетом особенностей ландшафта. Архитектура будет в современной минималистичной стилистике без башенок, пирамидок и скатных крыш. Комплекс ориентирован не только на местных туристов и спортсменов, но и на гостей региона, в том числе из-за рубежа», – пояснил «Толку» разработчик проекта, барнаульский архитектор Алексей Квасов.

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Кафе-смотровая и общежитие для персонала

Напротив второго корпуса разместят пять обособленных домиков для гостей: тоже с панорамным остеклением, собственной кухней-гостиной, спальней и открытой террасой. На территории рядом с ними предусмотрено озеленение, беседки для барбекю, зоны отдыха с проветриваемыми навесами, небольшой амфитеатр, мост через ручей, детский городок.

Еще одной фишкой парка-отеля станет летнее кафе, на крыше которого разместится смотровая площадка с видом на мост через реку Катунь. Отдельно встанет банный комплекс с открытым бассейном, двухэтажное здание общежития для персонала, торговый павильон.

Всю территорию будет обслуживать собственная газовая котельная. На участке планируются открытые парковки на 123 автомобиля и даже три автобуса, которые будут подвозить целые группы туристов.

«Наша мастерская разработала эскизный проект. Далее предстоит пройти согласование в разных инстанциях, выполнить инженерно-геологические, экологические и другие изыскания, получить технические условия на подключение к сетям, разработать проектную документацию и приступить к строительству», – пояснил Квасов.

Парк-отель на «Бирюзовой Катуни» Фото: Алексей Квасов

Он добавил, что заказчик этого грандиозного проекта пока пожелал остаться неизвестным.

ТОЛК