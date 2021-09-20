Горняк22: На выборах в Госдуму со скрипом побеждают единороссы — обработано почти 90%

Выборы. Итоги голосования. Избирком. Фото: Виталий Барабаш

Партия власти почти защитила свой результат пятилетней давности, когда она показала худший среди регионов итог голосования

На выборах в Государственную Думу РФ в Алтайском крае по итогам обработки 86% бюллетеней наибольший процент голосов среди партий набрала «Единая Россия» («ЕР») – 34,24%, сообщают «Вести-Алтай». Пять лет назад показатель был чуть выше – 35,19%, и это был худший итог партии среди регионов России. Сейчас данных по стране, которые можно было бы сопоставить в краевыми еще нет, они будут чуть позже.

Сколько голосов набрали партии

«Единая Россия» – 34,24%,

КПРФ – 29,97%,

ЛДПР – 9,91%,

«Справедливая Россия – за правду» (СРЗП) – 9,64%,

«Новые люди» – 5,69%.

Остальные не преодолевают барьер в 5%.

Кто победил на округах

Барнаульский округ

Даниил Бессарабов («ЕР») – 37,56%,

Андрей Кривов (КПРФ) – 19,04%,

Виталий Зырянов («Коммунисты России») – 10,78%.

Рубцовский округ

Мария Прусакова (КПРФ) – 27,25%,

Сергей Струченко («ЕР») – 22,25%,

Людмила Суслова (СРЗП) – 8,91%.

Бийский округ

Александр Прокопьев («ЕР») – 31,6%,

Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,44%,

Олег Боронин (СРЗП) – 11,91%.

Славгородский округ

Иван Лоор («ЕР») – 38,99%,

Анна Левашова (КПРФ) – 20,31%,

Александр Терентьев (СРЗП) – 10,72%.

Таким образом, на трех округах побеждают действующие депутаты Госдумы от «ЕР», а один, где единоросс Виктор Зобнев отказался подтверждать свой статус в пользу кресла сенатора, победила лидер алтайского крайкома КПРФ.

Полный расклад по итогам выборов в Госдуму в Алтайскрайизбиркоме обещают представить после 11.00, когда пройдет пресс-конференция председателя Ирины Акимовой. «Толк» оперативно сообщит все данные – в разрезе всех партий и кандидатов по округам.

ТОЛК