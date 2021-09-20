Горняк22: «Просто в хлам»: на трассе под Барнаулом остановили пьяного водителя фуры
Грузовик. Фура. Volvo Фото: pixabay.com
После того, как ему загородили дорогу, пьяный водитель начал доказывать, что он в адекватном состоянии и полицию вызвали напрасно
На трассе Барнаул – Новосибирск молодая пара остановила водителя, который опасно передвигался на тягаче Volvo с полуприцепом, сообщает паблик «АСТ-54».
Водитель на грузовике совершал странные маневры, вилял по трассе, чуть не столкнулся с обгонявшим его автомобилем. По словам очевидцев, судя по действиям водителя, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Пара попыталась остановить водителя тягача. После этих действий мужчина пришел на разборки:
«Он чуть не снес нас. Догнали, остановили, а мужчина находится в неадекватном состоянии. Позвонили в полицию, они вызов приняли. Но сказали, что им далеко ехать», – рассказала девушка.
Она также отметила на видео, что водитель за рулем фуры был «просто в хлам» пьяным.
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