Горняк22: В Барнауле предлагают создать бригаду для ремонтов после коммунальных аварий

Ремонт теплосетей на ул. Ядринцева Фото: Дарья Тяжина

Общественный народный фронт выдвинул идею создания в Алтайском крае системы контроля за устранением аварий и инцидентов на объектах ЖКХ

Инициатива общественного контроля за коммунальными ремонтами была высказана на работе площадки ОНФ в Москве, сообщает пресс-служба Алтайского отделения ОНФ. Контроль нужен, чтобы бороться с длительным отсутствием на участках ремонтных бригад и задержкой подачи тепла в дома потребителей.

В частности, в крае «фронтовики» активно сотрудничают с СГК, а также принимали участие в создании интерактивной карты ремонтных работ – ею могут пользоваться жители трех городов края – Бийска, Барнаула и Рубцовска.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Сергея Войтюка, в Алтайском крае износ инженерных сетей доходит до 75%, проблема требует системных решений – ведь с приходом морозов в малых городах и селах вновь начнутся перебои с теплоснабжением.

Также общественники предлагают в Барнауле сформировать на базе муниципального предприятия «Автодорстрой» бригаду, которая будет оперативно ремонтировать дороги после коммунальных перекопов.

ТОЛК