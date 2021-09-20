ГОРНЯК22 21.09.2021
Общество

Горняк22: Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Днем оружейника

Горняк22
16 часов Ago

Оружие. Патроны Фото: pixabay.com

Алтайский край немало сделал для оборонной промышленности страны – символично, что памятная дата появилась в календаре благодаря нашему земляку Михаилу Калашникову

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем оружейника, сообщает пресс-служба правительства края. Он отмечается в России 19 сентября.

Виктор Томенко направил поздравление работникам и ветеранам оборонно-промышленного комплекса Алтайского края. В нем он отметил, что этот праздник объединяет людей, посвятивших себя «делу укрепления обороноспособности государства».

«Продукция алтайских предприятий узнаваема и востребована не только на территории России, но и стран СНГ», – считает Виктор Томенко.

Он поблагодарил тружеников отрасли за профессионализм и верность выбранному делу.

Ранее также сообщалось, что День оружейника – пока молодой праздник в России, он появился в 2010 году.

ТОЛК

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